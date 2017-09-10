Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

В Латвии отмечают День отца (+ОПРОС) (7)

фото

Общество | 10 сентября 2017 года, 09:45

В Латвии отметят День отца. Этот праздник отмечается во второе воскресенье сентября, тогда как День матери - во второе воскресенье мая, поэтому каждый год праздник выпадает на другую дату - в этом году на 10-е число.

В нашей стране этот день имеет статус праздничного дня, но это не официальный выходной.

В Латвии День отца отмечается с 2008 года, а с 2009-го отмечен в календаре как праздничный день.

Цель мероприятия – содействовать тому, чтобы отцы свободное время больше проводили с детьми, а также повышать информированность общества о роли отца в жизни ребенка.

фото

В Риге это семейное мероприятие прошло пятый год подряд. Его отметили в субботу в Верманском парке с тем, чтобы в воскресенье посвятить этот день семье.

фото

С праздником всех присутствующих поздравил мэр Риги Нил Ушаков, пришедший на фестиваль отцов вместе с семьей - супругой Иветой и сыном Томом.

фото

После чего состоялся концерт и другие развлекательные мероприятия. Происходящее вызвало большой интерес у семей с детьми, многие отцы отмечали, что этот праздник обязательно следует устраивать и впредь.

фото

фото

фото

Поскольку в Латвии День отца отмечается сравнительно недавно, никаких уникальных традиций пока не появилось. Но жители Латвии стараются перенимать опыт других стран, которые празднуют День отца намного дольше, пишет портал maminklub.lv.

фото

фото

фото

В разных странах дата празника отличается - если в Латвии он отмечается во второе воскресенье сентября, то, например, в Италии - 19 марта, Корее - 8 мая, Румынии - во второе воскресенье мая, в Тонге - третье воскресенье мая, в Германии - в христ. праздник Вознесение Господне, в Литве - в первое воскресенье июня, в Дании - 5 июня, в Австрии - во второе воскресенье июня, в Гватемале - 17 июня, в Египте - 21 июня, в Джерси - 22 июня, в Польше - 23 июня, на Гаити - в последнее воскресенье июня, Уругвай - во второе воскресенье июля, Доминиканская республика - в последнее воскресенье июля, Тайвань - 8 августа, Бразилия - во второе воскресенье августа, Австралия - в первое воскресенье сентября, Люксембург - в первое воскресенье октября, Эстония - во второе воскресенье ноября, Индонезия - 12 ноября, Тайланд - 5 декабря, Болгария - 26 декабря, Непал - в День новой луны и т.д.

фото

фото

фото

фото

Комментарии 7
601 час назад
какой ещё праздник придумают эти дебилы ?
Ответить
varbut .ja1 час назад
Rimi стал отцом ...?
Mate, jusu, milda ...
Ответить
Деть1 час назад
Отец в Латвии отмечает там где скажет мама.
Ответить