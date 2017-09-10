Общество |

В Латвии отметят День отца. Этот праздник отмечается во второе воскресенье сентября, тогда как День матери - во второе воскресенье мая, поэтому каждый год праздник выпадает на другую дату - в этом году на 10-е число.

В нашей стране этот день имеет статус праздничного дня, но это не официальный выходной.

В Латвии День отца отмечается с 2008 года, а с 2009-го отмечен в календаре как праздничный день.

Цель мероприятия – содействовать тому, чтобы отцы свободное время больше проводили с детьми, а также повышать информированность общества о роли отца в жизни ребенка.

В Риге это семейное мероприятие прошло пятый год подряд. Его отметили в субботу в Верманском парке с тем, чтобы в воскресенье посвятить этот день семье.

С праздником всех присутствующих поздравил мэр Риги Нил Ушаков, пришедший на фестиваль отцов вместе с семьей - супругой Иветой и сыном Томом.

После чего состоялся концерт и другие развлекательные мероприятия. Происходящее вызвало большой интерес у семей с детьми, многие отцы отмечали, что этот праздник обязательно следует устраивать и впредь.

Поскольку в Латвии День отца отмечается сравнительно недавно, никаких уникальных традиций пока не появилось. Но жители Латвии стараются перенимать опыт других стран, которые празднуют День отца намного дольше, пишет портал maminklub.lv.

В разных странах дата празника отличается - если в Латвии он отмечается во второе воскресенье сентября, то, например, в Италии - 19 марта, Корее - 8 мая, Румынии - во второе воскресенье мая, в Тонге - третье воскресенье мая, в Германии - в христ. праздник Вознесение Господне, в Литве - в первое воскресенье июня, в Дании - 5 июня, в Австрии - во второе воскресенье июня, в Гватемале - 17 июня, в Египте - 21 июня, в Джерси - 22 июня, в Польше - 23 июня, на Гаити - в последнее воскресенье июня, Уругвай - во второе воскресенье июля, Доминиканская республика - в последнее воскресенье июля, Тайвань - 8 августа, Бразилия - во второе воскресенье августа, Австралия - в первое воскресенье сентября, Люксембург - в первое воскресенье октября, Эстония - во второе воскресенье ноября, Индонезия - 12 ноября, Тайланд - 5 декабря, Болгария - 26 декабря, Непал - в День новой луны и т.д.