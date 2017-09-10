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Прокуратура Рижского судебного округа летом за противоправное участие в конфликте на Украине решила привлечь к уголовной ответственности Интса Гершманиса, который объявлен в международный розыск.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина сообщила, что прокурор в июне принял решение о привлечении лица к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного закона - противоправное участие в вооруженном конфликте и участие в преступлениях преступной организации.

Прокуратура считает, что обвиняемый состоит в организации, которая создана с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, оказывая военную поддержку антигосударственному формированию.

Также обвинение считает, что обвиняемый, находясь на востоке Украины, в составе незаконного вооруженного формирования, применяя огнестрельное оружие и другую специальную военную технику, участвовал в военных операциях, совершая нападения на контролируемые правительством Украины военные силы, то есть участвовал в вооруженном конфликте, направленном против государственной целостности Украины.

С учетом того, что обвиняемый избегает досудебного процесса, издан европейский ордер об аресте, который направлен на выполнение Госполиции. Сейчас уголовный процесс приостановлен.

В Полиции безопасности сообщили, что уголовный процесс против Гершманиса начат в 2015 году, а в этом году дело направлено прокуратуре для начала уголовного преследования. Гершманис объявлен в международный розыск.

Как свидетельствуют размещенные в Facebook фотографии, Гершманис 1973 г. рожд. не скрывает своих занятий. Он сфотографирован в военной форме, вооруженный, вместе с другими вооруженными мужчинами. На Донбассе он находится с июня 2015 года и считает себя гражданином ДНР.

Полиция безопасности начала пять уголовных процессов против девяти человек за участие в конфликте на Украине. До сих пор удалось задержать одного - жителя Даугавпилса Артема Скрипника, которого суд первой инстанции оправдал. Остальные объявлены в розыск.

фото Facebook