Среди стран Балтии население Латвии меньше всего доверяет армии (7)
Общество | 10 сентября 2017 года, 16:11
Весной 2017 года Национальным вооруженным силам доверяли 67% населения Латвии, свидетельствует опрос "Евробарометра".
На портале Министерства обороны Sargs.lv сообщается, что армии скорее не доверяют 19% населения, 14% не смогли сформулировать своего мнения. В 2016 году армии доверяли 63% населения.
В целом в ЕС показатель доверия армии составляет 75%, в Эстонии 81%, а в Литве 74%.
Никакой роли как местного масштаба,тем более и гео. она играть не может и не будет.Пустая трата бюджетных денег бессмысленный потешный проект.
Но.
Хозяин сказал,надо.
И тут ответили, есс сэрр