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Среди стран Балтии население Латвии меньше всего доверяет армии (7)

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Общество | 10 сентября 2017 года, 16:11

Весной 2017 года Национальным вооруженным силам доверяли 67% населения Латвии, свидетельствует опрос "Евробарометра".

На портале Министерства обороны Sargs.lv сообщается, что армии скорее не доверяют 19% населения, 14% не смогли сформулировать своего мнения. В 2016 году армии доверяли 63% населения.

В целом в ЕС показатель доверия армии составляет 75%, в Эстонии 81%, а в Литве 74%.

Комментарии 7
Наблюдатель47 минут назад
У меня вопрос, а кого будет защищать эта как бы армия? Думаю только нацозабоченых! А отальные почти полстраны? Вот вам и ответ на вопрос. Совет - не пытайтес изменить нацпринадлежность нелатышей в стране принудительно как вы это делаете - пупок развяжется + плюс наживете врагов реальных, для которых материальная поддержка не проблема - всегда помогут!
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1 900 0002 часа назад
Надо не выборочно опрашивать а всех жителей Латвии и результат будет удручающий для НВС лв.!
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мнение2 часа назад
На данный периуд времени,это совершенно не нужный и бесполезный инструмент для Латвии.
Никакой роли как местного масштаба,тем более и гео. она играть не может и не будет.Пустая трата бюджетных денег бессмысленный потешный проект.
Но.
Хозяин сказал,надо.
И тут ответили, есс сэрр
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