Общество |

Весной 2017 года Национальным вооруженным силам доверяли 67% населения Латвии, свидетельствует опрос "Евробарометра".

На портале Министерства обороны Sargs.lv сообщается, что армии скорее не доверяют 19% населения, 14% не смогли сформулировать своего мнения. В 2016 году армии доверяли 63% населения.

В целом в ЕС показатель доверия армии составляет 75%, в Эстонии 81%, а в Литве 74%.