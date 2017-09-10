Общество |

В минувшую субботу, 9 сентября в Курземе (Кулдига) успешно прошли учения добровольцев bezvests.lv. На объединенную тренировку приехали 37 участников - из Талси, Лиепаи, Кулдиги, Вентспилса, Рои и Риги - две группы, которые работали под руководством опытных инcтрукторов Bezvests.lv Александра Богданова, Антона Шишко, Артема Ушакова (Артем Ушаков ) и Валдиса Скултыньша. Об этом сообщает Bezvests.lv на своей страничке в Facebook.

Учились простейшему и самому важному - всему, что пригодится в поисках людей: прочесывать лес цепью, постоянно держать и выравнивать линию и, конечно, непосредственно искать - тщательно просматривать каждую кочку и каждый куст, внимательно смотреть под ноги, вверх и по сторонам.

Лес был не из легких, признаем честно, особенно для начинающих. Но, как говорится, тяжело в ученье - легко в бою. А леса на просторах нашей страны, в большинстве своем, труднопроходимые - болотистые, дремучие.

"На реальных, не учебных поисках нужно быть готовыми ко всему. Всем спасибо, отлично поработали!", - сказано в сообщении Bezvests.lv.