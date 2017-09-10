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В воскресенье после обеда во многих местах Латвии, на востоке страны и в центральной ее части столбики термометров показывали выше +20 градусов. В Екабпилсе воздух прогрелся до +23, свидетельствует информация синоптиков.

Это самая высокая температура после 31 августа. Местами шли дожди, а вечером и в ночь на понедельник на большей части территории страны ожидаются ливни, местами сильные, на востоке стран вероятна гроза.

Будет дуть медленный ветер переменных направления, во время непогоды - будет дуть порывами.

Температура воздуха ночью понизится до +11..+16 градусов.

В понедельник местами выглянет солнце, но с юга приблизится новая она осадков , поэтому после обеда и вечером на больше части территории страны ожидается дождь, местами сильный.

Температура воздуха днем составит +16..+21 градусов, будет преобладать юго-восточный ветер.

В Риге ночью ожидается затяжной дождь, временами сильный.

В понедельник ожидается переменная облачность, затем небо затянет облаками и пойдет дождь.

Минимальная температура воздуха ночью +13..+14 градусов, максимальная днем- +20 градусов.