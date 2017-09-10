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Председатель правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс проводит на работе всего 3-4 дня в течение рабочей недели, а за год получает более миллиона евро, пишет LA.

К такому выводу пришли журналисты программы de facto Латвийского телевидения, которые в течение нескольких месяцев следили за работой Мартина Гаусса.

Политики и должностные лица, ответственные за отрасль, обычно лишь хвалят главу правления национального перевозчика, но при этом стараются не говорить о его зарплате.

Как отмечается, замена старого флота и привлечение нового инвестора стали наиболее яркими событиями этого года для авиакомпании.

Как правило, потенциальных инвесторов ищут консультанты, но есть и другие причины, почему у Гаусса постоянно проходят десятки встреч за границей. Он же является и исполнительным директором airBaltic. Поэтому Гаусc, в отличие от других членов совета, должен выполнять административную работу ежедневно, пришли к выводу журналисты.

Семья Мартина Гауса живет недалеко от Мюнхена. Рейсы в Мюнхен из аэропорта "Рига" осуществляются дважды в день: днем и вечером. В обратном направлении — также два рейса. Например, если самолет вылетает из Мюнхена в воскресенье вечером, то в понедельник утром он уже на рабочем месте.

de facto снял, как несколько недель глава авиакомпании, не отправляясь в командировки или отпуск, совершал полеты в свое рабочее время. Часто он возвращался в Мюнхен уже в четверг.

Гаусс появляется в аэропорту в одно и то же время, выбирая одни и те же рейсы. Поэтому было далеко не сложно проследить, как он возвращается в Латвию не в воскресенье, а лишь в понедельник, около 14.00.

"Я начинаю свою рабочую неделю… Я работаю всю неделю. У меня встречи не только здесь, но и во Франкфурте, Брюсселе и Мюнхене", — пояснил свое позднее появление на рабочем месте Мартин Гаус.

Однако "история успеха" авиакомпании немного преувеличена. Зарплата Мартина Гаусса растет намного стремительней, чем финансовые показатели airBaltic. Например, в 2015 году национальный авиаперевозчик заработал 19 миллионов евро. Однако в 2016 году прибыль сократилась на 94%. В свою очередь оборот компании в 2016 году составил 286 млн. евро, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Однако при этом зарплата Мартина Гауса выросла на 19%, превысив 1 миллион евро.

Во время разговора с журналистами Мартин Гаусс неоднократно подчеркивал, что не работает из дома, а за границей у него проходят встречи. По его словам, Мюнхен выбран не случайно, потому что этот город можно считать Меккой авиации.

Отмечается, что именно совет утверждал Гаусса в должности, решал вопрос о его зарплате и оценивал проделанную работу.

В письме журналистам представители совета лишь указали, что позитивно оценивают работу членов правления airBaltic, а фиксированная часть зарплаты соответствует рыночным реалиям, чтобы привлечь и удержать высокопрофессионального руководителя международного уровня.