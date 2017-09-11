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В этом году латвийские леса полны благородных грибов - боровиков, об этом можно судить по фотографиям, которые выставляют грибники в соцсетях, пишет LA.

В комментариях к снимкам латвийцы пытаются понять этот природный феномен.

"Кто может объяснить привлекательность этого гриба (боровика)? Голова кружится от его вида. Что за радость! И хочется его так бережно срезать, чтобы не повредить грибницу. Абсолютное счастье. Это маниакальность. У меня зависимость. Я даже не успел выйти из автомобиля!" , - пишут пользователи соцсети.

Как сообщалось, из-за наплыва грибников, латвийская армия вынуждена был их призвать выбирать безопасные места для сбора грибов, а не приезжать в район Адажского полигона, где проходят военные учения.

"Грибник! На Адажском полигоне проводятся интенсивные военные занятия с боевыми зарядами. Призываем грибников выбирать более безопасные места. Напоминаем, что запрещено заходить и заезжать на территорию Адажского полигона без согласования с администрацией. Нахождение на Адажском полигоне угрожает жизни и здоровью. Это мешает проведению военных учений!", - сказано в сообщении НВС в Twitter.