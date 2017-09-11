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Новая неделя начнется с дождей, так как Латвия попадет в зону осадков. Об этом сообщает центр окружающей среды, геологии и метеорологии

В некоторых районах страны количество выпавших за 12 часов осадков превысит 15-20 мм, также пройдут грозы. Температура воздуха достигнет +18..+21 градуса, в восточных районах - до +24 градусов.

К середине недели дожди участятся, а порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, в прибрежных районах сила ветра будет достигать 20 метров в секунду.

К концу недели температура воздуха понизится: по ночам столбики термометров опустятся к отметке +7..+14 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов.