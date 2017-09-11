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В связи с ураганом "Ирма", который добрался до материковой части американского штата Флорида, за помощью в посольство обратились 12 латвийцев. Об этом в интервью телеканалу LNT сообщил посол Латвии в США Андрей Тейкманис.

По его словам, люди обращаются за помощью из-за отмененных авиарейсов или с желанием покинуть регион раньше запланированной даты. Посол отметил, что всем обратившимся была оказана помощь. Также были возвращены средства за неиспользованные авиабилеты.

Тейкманис рассказал, что в посольство часто звонят латвийцы, родственники которых проживают во Флориде.

"Мы стараемся среагировать на каждое сообщение и помочь всем, предоставляя информацию и о временных прибежищах, а также давая советы, как действовать в той или иной ситуации", - объяснил Тейкманис.

МИД призывает всех, находящихся в зоне опасности латвийцев, звонить по телефону:

+1 202 328 2881 (США) или +371 26 33 77 11 (Латвия),

также можно писать на электронный адрес: palidziba@mfa.gov.lv.