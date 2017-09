Общество |

8 сентября отель Pullman Riga Old Town торжественно отпраздновал 1 год с момента открытия. Это первая гостиница класса люкс Pullman Hotels & Resorts в странах Балтии, входящая в сеть Accor Hotels.

Будучи современным брендом, Pullman имеет и интересную долгую историю, связанную с первыми люксовыми железнодорожными вагонами.

"Идея проведения в таком стиле пришла от самого названия. "Пульмановские вагоны" всегда были синонимом роскоши, комфорта и первоклассного обслуживания. Гость, попадая за порог отеля, словно попадал на вокзал отправления поездов, а костюмированный персонал, табло расписания поездов на большом экране, звуки поездов – всё окунало гостя в атмосферу приближающегося путешествия" - на презентации церемонии мероприятия прокомментировал CEO Wisher Enterprise Алексей Абасов.

Расположенная в историческом центре Риги, гостиница Pullman Riga Old Town занимает здание постройки 18-го века, где располагались конюшни для дворян, именно поэтому в отеле повсеместно присутствует тематика коневодства.

"Первый год - он всегда самый тяжелый. За этот год Мы получили столь приятную награду как Baltic Rea lEstate Award 2017, как лучший отель в странах Прибалтики в категории Best Hotel & Tourism Resort. За этот год Мы смогли интегрировать все передовые инновации связанные с брендом Pullman, а так же смогли укомплектоваться командой профессионалов и настоящих фанатов этого бренда. Все только начинается и Я уверен, следующие годы будут легче и продуктивнее" - продолжил Алексей Абасов.

Группа AccorHotels – мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий, предлагающий уникальный опыт размещения в 4100 отелях,курортах и резиденциях, а также в 3000 лучших частных домов по всему миру.

Пользуясь преимуществами своего опыта инвестора (подразделение HotelInvest) и оператора (подразделение HotelServices), AccorHotels успешно работает в 95 странах.

Обширное портфолио компании включает в себя всемирно известные бренды сегмента "люкс" Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissôtel; популярные бренды среднего ценового сегмента и бутик- бренды 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter и Adagio; наиболее востребованные бренды сегмента JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget, а также региональные бренды Grand Mercure, The Sebel и hotelF1.

AccorHotels предоставляет комплексные инновационные услуги на любом этапе путешествия, благодаря недавнему приобретению компании John Paul, мирового лидера на рынке консьерж-услуг.

Непревзойденная коллекция брендов и богатая история, охватывающая почти 5 десятилетий, дают AccorHotels и его 250 000 преданных сотрудников возможность выполнить важную миссию - гарантировать каждому гостю самый радушный прием.

Гости могут стать участниками одной из наиболее щедрых программ лояльности Le Club AccorHotels. AccorHotels является активным участником местных сообществ в странах своего присутствия, а также сохраняет приверженность устойчивому развитию и солидарной ответственности в рамках PLANET 21, комплексной программы, объединяющей сотрудников, гостей и партнеров, движущихся к устойчивому росту.