Минэкономики прогнозирует снижение цен на газ и электричество (1)
Общество | 11 сентября 2017 года, 11:03
Цены на газ и электроэнергию в ближайшие годы должны снизиться, заявил в интервью телеканалу LNT министр экономики Арвил Ашераденс.
"Мы идем к тому, чтобы цена на электроэнергию последовательно снижалась каждый год", - сказал министр, добавив, что в том числе в ближайшие годы на треть должен снизиться компонент обязательной закупки (КОЗ).
Кроме того, по мнению Ашераденса, цены на газ в ближайшие 2-3 года также приблизятся к ценам в странах Центральной Европы, где сейчас они ниже, чем в Латвии.
"Думаю, что в ближайшие 2-3 года цены у нас должны выровняться с ценами в Польше и Германии", - сказал министр.
Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец!Если Минэкономики обещает понижения цен,жди очередного пиздеца!Когда мы в Евросоюз вступали,нам тоже обещали уровень жизни как в Германии и Великобритании!
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