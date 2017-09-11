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Прокуратура Латвии получила информацию от правоохранительных органов Кипра о том, что осужденный в Латвии за взяточничество на выборах в Юрмальскую думу в 2005 году предприниматель Герман Милуш не явился на очередное заседание суда и вновь объявлен в розыск.

Бюро Интерпола в столице Кипра Никосии информирует о том, что Милуш не прибыл на запланированное 5 сентября заседание суда, на котором планировалось продолжить рассмотрение вопроса о его выдаче Латвии, сообщила представитель прокуратуры Уна Реке.

Теперь Милуш объявлен в розыск и на Кипре, и в международный розыск.

Адвокат Милуша в Латвии Елена Квятковская сообщила, что на Кипре интересы ее подзащитного представляет местный адвокат и со всеми вопросами нужно обращаться к нему.

С кипрским адвокатом агентству ЛЕТА не удается связаться с 6 сентября - он не отвечает ни на звонки, ни на сообщения по электронной почте.

Как сообщалось, 54-летний Милуш, объявленный в розыск 23 апреля 2007 года, был задержан 3 августа в Ларнаке в ходе паспортной проверки, когда прилетел на Кипр из Москвы.

В Латвии Милуш приговорен к пяти годам тюремного заключения.