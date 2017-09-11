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На дорогах Латвии начали работать еще четыре стационарных фоторадара, которые находятся в Пуре, Дурбе, Лиласте и Балдоне.

Всего на дорогах Латвии будет 52 стационарных фоторадара.

Четыре новые радара уже установлены, и около них помещены предупредительные знаки с указанием разрешенной скорости движения.

По утвержденному правительством плану, до 2018 года на дорогах Латвии планируется установить 100 радаров, до конца этого года - еще восемь.

Места для фоторадаров определяются по статистике ДТП и информации об участках дорог с интенсивным движением. Места установки согласуют между собой CSDD, Госполиция, Latvijas valsts ceļi и самоуправления.