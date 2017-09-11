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В Риге впервые в Латвии отмечался день детской реабилитации, посвященный детям и подросткам с двигательными нарушениями.

Мероприятие было проведено в рамках совместной благотворительной акции Детского реабилитационного центра Poga и компании Maxima Latvija. День детской реабилитации собрал около 300 участников из Риги и других регионов Латвии.

Во время мероприятия самый титулованный латвийский паралимпиец Айгарс Апинис поздравил детей с праздником и воодушевил их рассказом о том, как начал заниматься спортом. Дети получили возможность увидеть и подержать в руках олимпийские медали Айгарса Апиниса, получить автограф знаменитого спортсмена, а также посмотреть показательные соревнования по баскетболу на колясках, теннису на колясках и сидячему волейболу с участием других спортсменов из Латвийского паралимпийского комитета.

На протяжении всего мероприятия действовали творческие мастерские и демонстрировались популярные детские мультфильмы. Взрослые посетители ознакомились с подготовленной Министерством благосостояния информацией о возможностях получения услуг детьми с инвалидностью, а также выслушали рекомендации психолога Дианы Занде о том, как преодолеть эмоциональное напряжение и как внести равновесие между потребностями детей и родителей в семьях, имеющих детей с инвалидностью.