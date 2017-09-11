Клещи заразили уже 71 латвийца
Общество | 11 сентября 2017 года, 17:25
За последнюю неделю из Латвийского центра инфектологии было выписано еще четыре пациента с клещевым энцефалитом и один пациент с болезнью Лайма.
Общее число заболевших в этом сезоне достигло 71 человека. Об этом сообщила представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Айя Лиетиня.
Как сообщалось, в Латвийском инфектологическом центре в этом году проверено 268 снятых жителями клещей, и у 10 из них констатирован клещевой энцефалит.
В прошлом году клещевым энцефалитом заболели 230 человек. Это на 61 случай больше, чем годом ранее.