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Несмотря на то, что, как правило, арбузы в Латвию поставляются из южных стран, одно из хозяйств, в котором выращивают арбузы, расположено в Илукстском крае. Об этом пишет Skaties.lv.

Как отмечают владельцы хозяйства на своей странице в Facebook, в этом году урожай особенно хорош.

По их словам, у всех есть возможность приобрести выращенные в Латвии арбузы в хозяйстве в Пилскалнской волости, Илукстского края. Также они будут доступны на ночном рынке в Даугавпилсе.