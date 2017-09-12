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Латвийским политикам и чиновникам стоит подавать пример обществу своими многодетными семьями, это может помочь улучшить демографическую ситуацию в стране. Такое мнение в интервью газете Latvijas Avīze высказал демограф Илмар Межс.

«В политике не хватает семейного лобби. Есть ассоциации транзитного бизнеса и земледельцев, работодатели и правительственные партнеры, советы зарубежных инвесторов, там работают профессионалы, получающие по полной ставке. Мамочкам с детьми нет смысла заниматься политикой, пытаться на нее повлиять, это все остается на каком-то местном уровне, когда еле сводятся концы с концами. Подсчеты политиков очень конкретны. Сколько голосов принесут пенсионеры, сколько чиновники, сколько мамы и папы. О родителях в годы независимости не забывали, но их интересы часто представляли кое-как», - сказал Межс.

По его словам, сегодня количество многодетных семей в Латвии увеличивается.

«Раньше 3+ детей было 15% от общего числа новорожденных, сейчас это количество достигло 17-18%. В Эстонии третье и следующие дети в семье составляют более 20%. Конечно, далеко не все семьи становятся многодетными, но мне нравится, что в Эстонии известные политики, люди в положении подают пример как минимум тремя детьми. Они есть у президента, у министров. Хороший тон – показать пышное семейство, а не яхты, дома, дорогих собак и молоденьких блондинок, как это происходит среди наших должностных лиц», - отметил Межс.

Напомним, согласно данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. На первом месте Литва.