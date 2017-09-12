Общество |

ООН рекомендует Латвии в течение года улучшить положение людей с инвалидностью, пишет Diena. Включающее образование и обеспечение независимой жизни людям с инвалидностью - главные проблемы, решением которых предстоит заняться в течение ближайшего года.

В 2010 году Латвия присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Отчитываясь о проделанной работе, Латвия получила указание на ряд нерешенных проблем. Только что от Комитета ООН по правам инвалидов получены рекомендации по улучшению ситуации. Об их выполнении предстоит доложить через год, отмечает издание.