Латвии порекомендовали обратить внимание на инвалидов (+ОПРОС) (7)
Общество | 12 сентября 2017 года, 13:19
ООН рекомендует Латвии в течение года улучшить положение людей с инвалидностью, пишет Diena. Включающее образование и обеспечение независимой жизни людям с инвалидностью - главные проблемы, решением которых предстоит заняться в течение ближайшего года.
В 2010 году Латвия присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Отчитываясь о проделанной работе, Латвия получила указание на ряд нерешенных проблем. Только что от Комитета ООН по правам инвалидов получены рекомендации по улучшению ситуации. Об их выполнении предстоит доложить через год, отмечает издание.
Мне вообще ПРОТИВНО ГОВОРИТЬ об этом вопросе!!! Человеку, который НИКОГДА не будет ходить дают Удостоверение инвалида на 2 года.... Или человеку, у которого ВООБЩЕ НЕТ НОГ??? У них ноги вырастут? А просто в этой "ё...й" стране надо людей поднатужить... Пусть платят 40 евро за нейролога (для продления инвалидности), за эрготерапевта(50 евро).... поход к семейному врачу и собирание справок.... А СОЦСЛУЖБА, как издевается над ИНВАЛИДАМИ, это вообще ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС! Банки, Почта и прочие "дур..е" учреждения, ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ на нотариально заверенную УНИВЕРСАЛЬНУЮ доверенность от инвалида 1-й группы... Будь ПРОКЛЯТА эта страна!!!
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можно просто назвать Латвию недружелюбной. Ко всему.
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Если подать заявление в Рижскую думу на установление в подъезде пандуса для инвалида то ждать приходится два (!) года. Реальный случай в Пурвциемсе
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