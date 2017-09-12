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Реагируя на запросы клиентов, АО RIgas siltums постепенно начинает отопительный сезон. На данный момент к центральному отоплению уже подключено 10 зданий, которые используют теплоэнергию, поставляемую компанией RS. В числе подключенных зданий – семь учебных заведений и два жилых дома, а также одно учреждение (нежилой фонд).

Планируется, что, если сохранится прохладная и сырая погода, активный отопительный сезон в этом году может начаться раньше обычного. И заявление от управляющих домами о подключении жилых домов к отоплению можно будет ожидать уже в ближайшие недели.

Чтобы жителям было тепло и комфортно, предприятие RS готово начать отопительный сезон в любой момент.

Порядок, в каком происходит подключение к отоплению, уже много лет в Риге не меняется. Для этого собственники квартир должны обратиться с заявлением к управляющей домом компании. В заявлении следует указать просьбу начать отопительный сезон.

RS начнет поставлять теплоэнергию на основании заявления при условии, что у домов нет долгов за ранее израсходованную теплоэнергию.

Как уже сообщалось, в летний период, своевременно проводя подготовку к отопительному сезону, осуществлены гидравлические проверки теплосетей и работы по осблуживанию котельных, а также по безканальной технологии проложены 8 км новой теплотрассы. Благодаря этим работам будет обеспечена непрерывная подача тепла потребителям.