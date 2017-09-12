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Депутаты "Движения "За!"" хотят поддержать инициативу президента о негражданах (6)

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Общество | 12 сентября 2017 года, 14:05

Депутаты парламентской фракции "Единства", представляющие теперь "Движение "За!"", намерены поддержать инициативу президента Раймонда Вейониса прекратить предоставлять родившимся в Латвии детям статус неграждан, хотя вчера партии правящей коалиции решили отклонить ее из-за возражений национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK).

Во фракции "Единства" теперь будут работать четыре депутата, представляющие "Движение "За!"" - Инт Далдерис, Лолита Чигане, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов. Далдерис сообщил, что вчера на заседании правления партии обсуждался вопрос об инициативе Вейониса и партия решила предложить ему подать соответствующий законопроект в Сейм.

Однако сегодня президент объявил, что подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан". Депутаты от "Движения "За!"" намерены его поддержать.

В интервью радио Baltkom Далдерис отметил, что Латвии не нужны новые неграждане.

Чигане в соцсети Twitter написала, что тоже считает - детям латвийских неграждан гражданство Латвии полагается без дополнительных критериев.

Между тем сопредседатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс сказал, что такое голосование отдельных депутатов фракции "Единства" тоже будет считаться нарушением коалиционного договора. В коалиционном договоре установлен круг вопросов, по которым необходимо прийти к консенсусу, чтобы можно было их продвигать. Расширение круга граждан - один из этих вопросов, напомнил Дзинтарс.

Далдерис заявил, что бывают ситуации, когда мнения в коалиции расходятся.

Председатель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня сказала, что фракция обсудит эту инициативу, и этот вопрос связан со стабильностью правительства. Ранее представляющие "Движение "За!"" депутаты заверили премьер-министра Мариса Кучинскиса, что поддержат правительство, напомнила она.

Инициатива Вейониса вчера по предложению VL-TB/LNNK обсуждалась на совещании партий правящей коалиции, и из-за возражений VL-TB/LNNK партнеры по коалиции решили ее не поддерживать.

Как сообщалось, сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан". В аннотации в законопроекту говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Изменения будут относится примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

Комментарии 6
Ржунимагу48 минут назад
МЫЗАнтропы "хотят поддержать? - Точно - что-то в лесу сдохло!

Плавали - знаем! - "Бойтесь данайцев, приносящих ...яйцев!" (с) ...

"...Инт Далдерис, Лолита Чигане, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов"...И вы поверите этим "многостаночникам"? - Ужас! ))) Им соврать, как два пальца об асфальт! Да! )))
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com.23 минуты назад
Групка "ЗА" еще вчера была ЗА то, чтобы НЕГРАЖДАН не называли мрачным словом Н Е Г Р А Ж Д А Н Е , а называли бы их благозвучным словом" соотечественники", причем не меняя их социального статуса. Сегодня- они вроде бы уже ЗА предложения президента .Так просто обычно свое направление меняет флюгер.Верить им- себя не уважать.
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varbut.com35 минут назад
Слыш ты. Лига сексуальных реформ. Я же тебя не спрашиваю чем тебе дупло там чистят.
Так что давай начинай культурно выражаться.
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