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Депутаты парламентской фракции "Единства", представляющие теперь "Движение "За!"", намерены поддержать инициативу президента Раймонда Вейониса прекратить предоставлять родившимся в Латвии детям статус неграждан, хотя вчера партии правящей коалиции решили отклонить ее из-за возражений национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK).

Во фракции "Единства" теперь будут работать четыре депутата, представляющие "Движение "За!"" - Инт Далдерис, Лолита Чигане, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов. Далдерис сообщил, что вчера на заседании правления партии обсуждался вопрос об инициативе Вейониса и партия решила предложить ему подать соответствующий законопроект в Сейм.

Однако сегодня президент объявил, что подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан". Депутаты от "Движения "За!"" намерены его поддержать.

В интервью радио Baltkom Далдерис отметил, что Латвии не нужны новые неграждане.

Чигане в соцсети Twitter написала, что тоже считает - детям латвийских неграждан гражданство Латвии полагается без дополнительных критериев.

Между тем сопредседатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс сказал, что такое голосование отдельных депутатов фракции "Единства" тоже будет считаться нарушением коалиционного договора. В коалиционном договоре установлен круг вопросов, по которым необходимо прийти к консенсусу, чтобы можно было их продвигать. Расширение круга граждан - один из этих вопросов, напомнил Дзинтарс.

Далдерис заявил, что бывают ситуации, когда мнения в коалиции расходятся.

Председатель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня сказала, что фракция обсудит эту инициативу, и этот вопрос связан со стабильностью правительства. Ранее представляющие "Движение "За!"" депутаты заверили премьер-министра Мариса Кучинскиса, что поддержат правительство, напомнила она.

Инициатива Вейониса вчера по предложению VL-TB/LNNK обсуждалась на совещании партий правящей коалиции, и из-за возражений VL-TB/LNNK партнеры по коалиции решили ее не поддерживать.

Как сообщалось, сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан". В аннотации в законопроекту говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Изменения будут относится примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.