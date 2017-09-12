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Елгавская шоколадная фабрика начнет работу уже на следующей неделе (2)

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Общество | 12 сентября 2017 года, 16:10

На следующей неделе планируется начать производство на шоколадной фабрике Chocolette Confectionary в Елгаве, сообщила на состоявшейся сегодня ярмарке вакансий специалист предприятия по персоналу Анта Сергеева.

Предприятию на ярмарке не удалось найти двух охранников, но в основном штат фабрики уже укомплектован, и предусмотрено расширение, например, строительство склада, так что потребуются дополнительные сотрудники.

Chocolette Confectionary также намерено пересмотреть политику зарплат.

На фабрике будет производиться шоколад RED без сахара. Продавать его предусмотрено в Балтии, Европе, Великобритании, Скандинавии, Азии и США.

Официальное открытие фабрики планируется в октябре. Инвестиции в ее создание составят до конца года более 10 миллионов евро.

Комментарии 2
Алексей Алексеев30 минут назад
наша? Латвийская? или опять буржуи открывают а мы лохи покупаем.
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Махир Джалилов39 минут назад
Введи войска на свою территорию . наконец !
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