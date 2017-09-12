Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

На покупку фоторадаров потребуется почти 3 млн евро (1)

фото

Общество | 12 сентября 2017 года, 17:00

В будущем году на приобретение стационарных фоторадаров потребуется 2,933 миллиона евро.

Правительство поддержало сегодня поправки к нормативным актам, которые предусматривают уточнить план поступлений и расходов от мер по улучшению контроля за дорожным движением.

В 2018 году предусмотрено установить 40 стационарных фоторадаров. Ранее предусматривалось установить 100 фоторадаров в четыре этапа, и первые три этапа уже реализованы.

Чтобы установить эти 40 фоторадаров, потребуется решение Кабинета министров о том, чтобы направить на приобретение фоторадаров часть прибыли Дирекции безопасности дорожного движения.

Комментарии 1
алекс31 минуту назад
В Латвии,по большому счету,стали больше уделять внимания различным проектам,достаточно нужных людям.
Второй вопрос,что наши чиновники такого понятия,как экономия,не имеют вообще-ведь для них бюджет как частный кошелек.Никто не считает сотни миллионов,а о каком то миллионе туда-сюда и речи нет.
Ответить