На покупку фоторадаров потребуется почти 3 млн евро (1)
Общество | 12 сентября 2017 года, 17:00
В будущем году на приобретение стационарных фоторадаров потребуется 2,933 миллиона евро.
Правительство поддержало сегодня поправки к нормативным актам, которые предусматривают уточнить план поступлений и расходов от мер по улучшению контроля за дорожным движением.
В 2018 году предусмотрено установить 40 стационарных фоторадаров. Ранее предусматривалось установить 100 фоторадаров в четыре этапа, и первые три этапа уже реализованы.
Чтобы установить эти 40 фоторадаров, потребуется решение Кабинета министров о том, чтобы направить на приобретение фоторадаров часть прибыли Дирекции безопасности дорожного движения.
Второй вопрос,что наши чиновники такого понятия,как экономия,не имеют вообще-ведь для них бюджет как частный кошелек.Никто не считает сотни миллионов,а о каком то миллионе туда-сюда и речи нет.