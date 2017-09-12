Общество |

В будущем году на приобретение стационарных фоторадаров потребуется 2,933 миллиона евро.

Правительство поддержало сегодня поправки к нормативным актам, которые предусматривают уточнить план поступлений и расходов от мер по улучшению контроля за дорожным движением.

В 2018 году предусмотрено установить 40 стационарных фоторадаров. Ранее предусматривалось установить 100 фоторадаров в четыре этапа, и первые три этапа уже реализованы.

Чтобы установить эти 40 фоторадаров, потребуется решение Кабинета министров о том, чтобы направить на приобретение фоторадаров часть прибыли Дирекции безопасности дорожного движения.