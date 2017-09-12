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В субботу, 16 сентября, состоится открытие Рижского центрального спортивного квартала, сообщили в Рижской думе.

Спортивный квартал находится на ул. Кр. Барона, 116a, на территории бывшего стадиона Латвийского университета.

На праздник приглашаются все рижане, а в его открытии примут участие мэр столицы Нил Ушаков, представители спортивных федераций, учреждений образования и предприятий, участвовавших в строительстве квартала.

В программе праздника предусмотрены разнообразные спортивные мероприятия и музыкальные выступления.

Площадь спортивного квартала составляет 4 га, в том числе 7000 кв. метров уже занимает одна из самых больших в столице игровых площадок для детей.

На остальной территории расположены футбольное поле и беговая дорожка вокруг него протяженностью 280 метров, баскетбольная площадка, две многофункциональные площадки, площадка для пляжного волейбола, сектор по прыжкам в длину, скейт-парк и велопарк, площадка для уличной гимнастики, трибуны, пункты проката инвентаря, туалеты, раздевалки.