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Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) в субботу, 16 сентября, проведет на площади Стрелков в Риге собрание пенсионеров, на котором будет собирать подписи против роста бедности среди жителей старшего поколения и за обеспечение услуг здравоохранения пожилым людям.

Как сообщил председатель ЛФП Андрис Силиньш, собрание будет проходить с 12.00 до 13.30, на него приглашаются представители 114 членских организаций ЛФП из краев и городов, партнеры ЛФП и государственные должностные лица.

Собрание проводится под девизом "Человечная и достойная старость".