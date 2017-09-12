Общество |

На презентации новой продукции компании Apple во вторник, 12 сентября, были представлены новые модели iPhone.

Самой ожидаемой новинкой стал "юбилейный" iPhone X, который вышел спустя 10 лет после презентации первого телефона компании.

Apple впервые отказалась от привычного интерфейса, убрав кнопку "домой", и ввела технологии распознавания лиц. Компания также показала iPhone 8, iPhone 8 Plus и новые часы.

Смартфон iPhone оснащен сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата - Face ID. Для этого требуется не больше пары секунд, что позволяет пользователю разблокировать гаджет и входить в меню без задержки. Благодаря инфракрасному датчику функция распознавания лица будет работать в темноте. Face ID можно использовать для осуществления покупок.

Дизайн

По форме iPhone 8 не очень сильно отличается от iPhone 7. Apple представила довольно узнаваемый по общим чертам смартфон, который, тем не менее, другой. Начнем с того, что задняя поверхность iPhone 8 не алюминиевая, а стеклянная. Использование стекла позволило Apple в целом сохранить привычный для iPhone вид, но заметно освежить дизайн смартфона.

Цвета корпуса

iPhone 8 будет выпущен в трех цветах: серебристом, золотом и цвете "серый космос".

Дисплей

iPhone 8 получил 4,7-дюймовый дисплей Retina HD с технологией True Tone. Новый дисплей iPhone 8 поддерживает расширенный цветовой охват, из-за чего Apple назвала дисплей своего нового смартфона "совершенно новым".

Технические характеристики

В основе iPhone 8 лежит система на шестиядерном процессоре A11 Bionic — уникальном для всех мобильных устройств Apple чипе. Четыре ядра A11 Bionic отвечают за эффективность, а два за производительность. Производительные ядра A11 Bionic работают на 25% быстрее, чем аналогичные в процессоре A10 Fusion, который установлен в iPhone 7 и iPhone 7 Plus, эффективные — на 75%. У процессора A11 Bionic 4,3 миллиарда транзисторов. A11 Bionic поддерживает представленную на WWDC 2017 графическую технологию Metal второго поколения. У разработчиков появится возможность создавать игры консольного уровня, играть в которые можно будет прямо на iPhone 8.

Беспроводная зарядка

Вместе с iPhone 8 Plus и iPhone X, iPhone 8 получил поддержку беспроводной зарядки. Стеклянный корпус смартфона позволил сделать наличие беспроводной зарядки у смартфона максимально безболезненной. Беспроводная зарядка iPhone 8 доступна от любого зарядного устройства стандарта Qi. За счет этого, заряжать смартфон можно будет не только при помощи специальной док-станции AirPower, представленной Apple на презентации, но и с использованием любой другой поддерживаемой док-станции.

Камера

В iPhone 8 установлена новая широкоугольная камера со старым разрешением — 12 Мп. Несмотря на то, что количество мегапикселей не изменилось, все прочие характеристики камеры были улучшены значительно. Камера iPhone 8 имеет шестилинзовый объектив ƒ/1.8, оптическую стабилизацию изображения. 12-мегапиксельная матрица сама по себе стала быстрее, что заметно сказывается при съемке.

Возможность предварительного заказа на iPhone 8 будет открыта 15 сентября.

Компания также представила 3-ю серию Apple Watch.

"Умные" часы от Apple в этом году по продажам обошли Rolex и стали самыми популярными часами в мире, сообщила компания на презентации. Главной особенность 3-й серии Apple Watch стала возможность использовать часы без iPhone. В них можно будет вставить сим-карту.

Источник: apple-iphone.ru