Общество |

В среду на территории Латвии сохранится пасмурная погода, по всей стране будет идти дождь, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Кроме того, специалисты предупреждают о сильном ветре, который в порывах может достигать 18-24 м.с. Ветер такой силы способен ломать деревья.

Синоптик Янис Траллис на своей странице в социальной сети Twitter предупреждает о грозах, а также рассказывает о том, что утром в Латгале зафиксировано 200 ударов молнии.

LV austrumos nokrišņu daudzums vietām virs 20 mm. Šorīt Latgalē ap 600 zibeņu (https://t.co/mwElEFe3qi); otrajā kartē - otrdienas zibeņi. pic.twitter.com/YZwkdRsgdJ — Jānis Trallis (@meteozinas) 13 сентября 2017 г.

За последние сутки во многих районах на востоке Латвии выпало уже более 20 миллиметров осадков.

В Екабпилсе уровень осадков составил 21 миллиметр, в Резекне - 24, в Гулбене - 25, в Алуксне - не менее 27 миллиметров.

Во вторник во второй половине дня и в среду ночью во многих регионах Латвии прогремели грозы, которые местами принесли не только интенсивные ливни, но и град.

В целом с начала месяца количество осадков в Алуксне и Гулбене превысило 50 миллиметров, в Екабпилсе и Резекне - 60 миллиметров, в Яунпиебалге и Зосены - 80 миллиметров. Как правило, в течение всего сентября на востоке страны выпадает 60-70 миллиметров осадков.

Восточные регионы страны до сих пор не оправились от августовских ливней. В Резекне 23-24 августа выпало 159 литров воды на квадратный метр, а за весь август - 237 миллиметров, что составляет 343% нормы.

До сих пор затоплены поймы Айвиексте. На предыдущей неделе уровень воды в реке начал падать, но сейчас вновь повышается. Высокий уровень воды после августовских ливней сохраняется и в Дубне. После ливней на этой неделе уровень воды поднялся почти на метр, местами затоплены низины.