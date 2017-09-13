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Фотограф, рижанка Агнесе Альена предлагает создать Карту рижского уличного искусства – рисунков, которые украшают стены столичных зданий.

"Если вы идете по улице и видите красивый рисунок на стене, пожалуйста, сфотографируйте, зафиксируйте адрес и пришлите мне. А если получится идентифицировать художника, то вообще отлично", - призывает Агнесе.

По словам фотографа, ей всегда нравилось гулять по другим городам и выискивать уличные картины, которые дают возможность познакомится и увидеть город с другого ракурса.

Агнесе призывает рижан не проходить мимо и совсем маленьких работ, которые несут художественную или смысловую ценность.

"Когда соберется какое-то количество адресов и фотографий, я сделаю точки на карте. Буду ждать новостей не только сегодня и завтра, через неделю или месяц, но и через год", - рассказывает Агнесе.

Связаться с Агнесе можно на Facebook.

фото: Facebook/Agnese