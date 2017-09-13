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Новые iPhone появятся в Латвии в конце сентября.

В LMT сообщили, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в продажу 29 сентября, а iPhone X - 3 ноября.

В компании сообщили, что обычно спрос на новые телефоны Apple превышает предложение. В этом году ожидается аналогичная ситуация.

Напомним, на презентации новой продукции компании Apple во вторник, 12 сентября, были представлены новые модели iPhone.

Самой ожидаемой новинкой стал "юбилейный" iPhone X, который вышел спустя 10 лет после презентации первого телефона компании.

Apple впервые отказалась от привычного интерфейса, убрав кнопку "домой", и ввела технологии распознавания лиц. Компания также показала iPhone 8, iPhone 8 Plus и новые часы.