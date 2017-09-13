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В рамках реформы по содержанию образования в латвийских школах могут отказаться от отдельного экзамена по государственному языку, пишет NRA. Как отмечает газета, в 2021/2022 учебном году девятиклассники уже не будут сдавать экзамен по латышскому языку, а вот отдельная проверка знаний английского языка останется.

NRA ссылается на презентацию директора Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Гунтара Цатлакса об изменениях в экзаменах.

Отдельные экзамены по-прежнему будут по математике и иностранным языкам, а такие предметы, как латышский язык, история Латвии, естественные науки, могут быть объединены в комбинированный экзамен.

В рамках реформы планируется ликвидировать отдельный экзамен по латышскому языку в основной школе, а знания госязыка будут проверять по общим показателям.

Газета отмечает, что теперь школьники будут сдавать экзамен по физике, а при проверке будут оценивать и знания по предмету, и правильно расставленные запятые.

Как сообщалось ранее, с сентября в 100 школах начнется пилотный проект, согласно которому учителя будут работать по новым рекомендациям.