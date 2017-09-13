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Pietiek: для Вике-Фрейберги возьмут новую машину класса люкс (10)

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Общество | 13 сентября 2017 года, 12:52

Новая автомашина, конкурс на аренду которой объявил Государственный центр оборонных военных объектов и закупок, предусмотрена для экс-президента Вайры Вике-Фрейберги, пишет портал pietiek.com.

Конкурс был объявлен 10 августа.

Автомашина предусмотрена для обеспечения функций охраны экс-президента. Срок аренды составит пять лет, автомашина будет иметь статус оперативного транспорта.

Минобороны ранее пояснило, что для устранения технических помех имеющихся автомобилей, возникших в процессе эксплуатации, нужны регулярные, длительные и дорогие ремонты, поэтому для их содержания нужны большие средства.

Новая автомашина будет взята в аренду, потому что договор аренды с полным сервисом включает в себя техобслуживание, ремонт и страховку, поэтому машину выгоднее арендовать, чем покупать и отдельно платить за ремонт.

Согласно закону, экс-президенты получают пенсию в размере 85% от зарплаты и одну автомашину в пользование. Если экс-президенту обеспечивается охрана, услуги автомашины и водителя обеспечивает Минобороны.

По данным архива агентства ЛЕТА, в 2012 году планировалось приобрести для Вике-Фрейберги новую автомашину, но сделано это не было из-за нехватки средств.

Комментарии 10
Bite1 час назад
Правительство давно усвоило, что деньги легче всего отобрать у бедных. Конечно, денег у них не много... Зато бедных до хрена!
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За всё хорошее1 час назад
До тюрьмы, где ей самое место, могли бы и пешком довести.
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Я49 минут назад
Вот же кикимора старая...сколько ЗЛА она успела понаделать (и продолжает), не пробовала хоть как-то свои грехи при жизни отмолить? НАХРЕНА ей машина класса люкс? нельзя что-то поскромнее юзать? а оставшееся бабло передать деткам на реабелитацию? на срочные операции? да мало ли...нет, что это я. Конечно же, НЕЛЬЗЯ. Престарелая Ж должна кататься с максимальным комфортом...

кста, чем с кладбищем-то дело кончилось? Оставила она за собой кусок элитной землицы (из расчёта аж на семерых)? грозилась, вроде, прах развеять (обиделась на нас, простолюдинов)?
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