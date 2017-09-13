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Новая автомашина, конкурс на аренду которой объявил Государственный центр оборонных военных объектов и закупок, предусмотрена для экс-президента Вайры Вике-Фрейберги, пишет портал pietiek.com.

Конкурс был объявлен 10 августа.

Автомашина предусмотрена для обеспечения функций охраны экс-президента. Срок аренды составит пять лет, автомашина будет иметь статус оперативного транспорта.

Минобороны ранее пояснило, что для устранения технических помех имеющихся автомобилей, возникших в процессе эксплуатации, нужны регулярные, длительные и дорогие ремонты, поэтому для их содержания нужны большие средства.

Новая автомашина будет взята в аренду, потому что договор аренды с полным сервисом включает в себя техобслуживание, ремонт и страховку, поэтому машину выгоднее арендовать, чем покупать и отдельно платить за ремонт.

Согласно закону, экс-президенты получают пенсию в размере 85% от зарплаты и одну автомашину в пользование. Если экс-президенту обеспечивается охрана, услуги автомашины и водителя обеспечивает Минобороны.

По данным архива агентства ЛЕТА, в 2012 году планировалось приобрести для Вике-Фрейберги новую автомашину, но сделано это не было из-за нехватки средств.