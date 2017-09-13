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В активный грибной сезон Государственная полиция просит жителей, которые отправляются в лес, думать о своей безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов просят помимо ножа и корзины для грибов и ягод взять с собой полностью заряженный телефон. Кроме того, что бы обезопасить себя на максимальном уровне, полиция предлагает использовать приложение Mana drošība, с помощь. которого можно отправить свои координаты оперативным службам.

Напомним, как писала газета LA, в этом году латвийские леса полны благородных грибов - боровиков, об этом можно судить по фотографиям, которые выставляют грибники в соцсетях.

Как сообщалось, из-за наплыва грибников, латвийская армия вынуждена была их призвать выбирать безопасные места для сбора грибов, а не приезжать в район Адажского полигона, где проходят военные учения.

"Грибник! На Адажском полигоне проводятся интенсивные военные занятия с боевыми зарядами. Призываем грибников выбирать более безопасные места. Напоминаем, что запрещено заходить и заезжать на территорию полигона без согласования с администрацией. Нахождение на Адажском полигоне угрожает жизни и здоровью. Это мешает проведению военных учений!", - сказано в сообщении НВС в Twitter.