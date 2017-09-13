Общество |

Сегодня, 14 сентября, на бульв. Калпака, 4 в Риге состоялась торжественная церемония открытия инновационного центра Латвийского университета (ЛУ) и Microsoft.

В церемонии пряли участие президент Латвии Раймонд Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс, руководитель Microsoft в Восточноевропейском регионе Анке ден Ауден и руководитель публичного сектора Microsoft в Центральной и Восточной Европе Костас Лукас.

На церемонии открытии центра были представлены его цели и планы, состоится презентация первых пилотных проектов центра - "Виртуальный библиотекарь" и интернет-решение для безопасности дорожного движения.

Концептуальное соглашение между латвийским правительством и корпорацией Microsoft о создании в Риге инновационного центра было достигнуто в июне этого года во время встречи их представителей в Сиэтле (США).