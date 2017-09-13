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В Лиепае женщина подкармивала двух ворон, которые в знак благодарности подарили ей золотую цепочку. Об этом пишет La.lv.

Женщина рассказала, что обратила внимание на двух ворон, когда убирала листья в парке. Она стала ежедневно их подкармливать. Птицы не отказывались от угощения и в скором времени привыкли к кормилице. Женщина стала разговаривать с птицами и даже дала им имена – Эрнест и Андерсон.

Доверие ворон было завоевано и началась настоящая дружба. Женщина кормила птиц и общалась с ними, а те в свою очередь благодарили ее как могли, повествует LA.

Птицы стали носить женщине подарки - монетки, пуговицы и подобного рода предметы. В один день вороны принесли женщине обрывок золотой цепочки.

Женщина больше не убирает листья по утрам, но вороны продолжают каждое утро прилетать в парк и ждать там свою подругу, заключает LA.

Фото: La.lv