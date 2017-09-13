"Курильский рыбак" поймал рыбу-луну весом более тонны и скормил ее медведю (2)
Общество | 13 сентября 2017 года, 21:51
В сети "Курильского рыбака", ведущего промысел на Итурупе, попалась необычная рыба - рыба-луна весом 1100 килограммов. Она стала угощением для медведя. Об этом пишет Life.ru.
Рыбу поймали еще в субботу, а доставили на берег только в среду. К этому моменту она уже успела испортиться. Рыбу отдали на съедение медведю.
Рыба-луна самая крупная из современных костных рыб и довольно редкая для региона добыча. Её мясо не считается вкусным, однако в некоторых странах, таких как Япония, Корея и Тайвань, она является деликатесом.
При этом отмечается, что в странах Евросоюза действует запрет на продажу продуктов из рыб семейства лун-рыб.
Фото: Соцсети
Надеюсь, хоть медведи не отравились.
Интересно, как они с этой рыбкой, за медведем бегали, чтоб его накормить?