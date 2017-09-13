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В сети "Курильского рыбака", ведущего промысел на Итурупе, попалась необычная рыба - рыба-луна весом 1100 килограммов. Она стала угощением для медведя. Об этом пишет Life.ru.

Рыбу поймали еще в субботу, а доставили на берег только в среду. К этому моменту она уже успела испортиться. Рыбу отдали на съедение медведю.

Рыба-луна самая крупная из современных костных рыб и довольно редкая для региона добыча. Её мясо не считается вкусным, однако в некоторых странах, таких как Япония, Корея и Тайвань, она является деликатесом.

Портал Vesti.ru поделился видео, на котором видно гигантскую рыбину.

При этом отмечается, что в странах Евросоюза действует запрет на продажу продуктов из рыб семейства лун-рыб.

Фото: Соцсети

Видео: Vesti.ru