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Сегодня утром в прибрежных районах Латвии ожидается сильный ветер, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С 5:00 до 10:00 утра шквалистый ветер скоростью 15-19 м/сек. ожидается уже во многих местах Латвии, в западных и центральных районах его скорость будет достигать 20-24 м/сек, на морском побережье - 25 м/сек.

Во второй половине дня ветер постепенно стихнет.

По шкале Бофорта ветер скоростью свыше 20,8 м/сек. считается штормом, свыше 24,5 м/сек - сильным штормом.