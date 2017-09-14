Шторм в Риге: порывы ветра достигают 24 м/c
Общество | 14 сентября 2017 года, 07:54
Сегодня утром в прибрежных районах Латвии ожидается сильный ветер, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
С 5:00 до 10:00 утра шквалистый ветер скоростью 15-19 м/сек. ожидается уже во многих местах Латвии, в западных и центральных районах его скорость будет достигать 20-24 м/сек, на морском побережье - 25 м/сек.
Во второй половине дня ветер постепенно стихнет.
По шкале Бофорта ветер скоростью свыше 20,8 м/сек. считается штормом, свыше 24,5 м/сек - сильным штормом.