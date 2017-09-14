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Статуя обезьяны "Сэм", которая установлена в парке Кронвалда более года назад, должна была уже давно быть демонтирована. Об этом сообщает передача Bez Tabu со ссылкой на зрительницу Гунту, которая обвиняет мэра Риги Нила Ушакова в том, что он не держит своих обещаний.

"Нахождение статуи в этом парке смущает. Почему именно в Риге, почему в этом парке? Когда Нил Ушаков в сентябре 2016 года обещал, что она там будет находиться только два месяца, с этим можно было как-то смириться - перетерпеть, как насморк. Но прошло уже больше года и кажется, что это страшилище из парка никогда не исчезнет", - возмущается Гунта.

Против установки памятника в парке Кронвалда выступали Rīgas būvvalde и Рижский совет памятников.

"У этого артефакта прямой исторической или культурной связи с Латвией нет. Возможно, как художественный объект, статуя может показаться интересной, но почему именно в Риге, почему в такой гипертрофированной форме?", - задается вопросом председатель Рижского совета памятников Оярс Спаритис.

Скульптура обезьяны в скафандре - это статуя "Сэм", которая обосновалась в парке Кронвалда в 2016 году по случаю фестиваля "Белая ночь". Крупноформатная статуя примата в костюме космонавта – творение российского художника.

Источник: skaties.lv