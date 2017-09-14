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Далай-лама проведет в Риге двухдневные учения (3)

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Общество | 14 сентября 2017 года, 09:35

23‒24 сентября 2017 года всемирно известный духовный лидер Его Святейшество Далай-лама проведет в Зале "Сконто" учения по двум основополагающим сочинениям буддизма – "Ступеням созерцания" (санскр. бхаванакрама) Камалашилы и "Краткому ламриму" (тиб. ламрим дудон) Чже Цонкапы.

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Первый текст был написан индийским учителем и посвящен правильному подходу к медитации, второй – был составлен тибетским наставником и излагает последовательные ступени пути к пробуждению.

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Автор "Ступеней созерцания" – ачарья Камалашила – один из семнадцати ученых-философов (пандит) древнеиндийского монастыря-университета Наланда, духовными преемниками которого Его Святейшество Далай-лама называет тибетских наставников. Самый известный из них – автор "Краткого ламрима" великий Чже Цонкапа – почитается в Тибете наравне с Буддой.

25 сентября состоится программа "Гармония мира не знает границ. Диалоги с Его Святейшеством Далай-ламой". В диалогах примут участие музыкант Борис Гребенщиков, режиссер документального кино Виталий Манский и драматург и режиссер Иван Вырыпаев. В завершении состоится музыкальное выступление Бориса Гребенщикова и Алексея Зубарева.

Учения в Риге – это возможность познакомиться с трудами духовных учителей двух священных земель – Индии, давшей миру Буддe и блистательных философов Наланды, и Тибета, сохранившего и развившего богатейшее наследие Древней Индии.

"Тибетский буддизм, уходящий корнями в традиции монастыря-университета Наланда, – самое полное направление в буддизме из существующих на сегодняшний день. В то время как религиозные практики буддизма представляют интерес исключительно для буддистов, изучение буддийской логики и теории познания, а также науки о сознании и эмоциях, разработанные учителями Наланды, будет полезно каждому человеку", – подчеркивает Его Святейшество Далай-лама.

Учения Его Святейшества Далай-ламы XIV для стран Балтии и России проводятся в Риге с 2014 года и открыты для всех − как для буддистов, так и для людей, проявляющих интерес к философии буддизма, в которой гармонично соединяются глубокая мудрость и безграничное сострадание.

Подробности можно узнать на сайте мероприятия.

Расписание учений

23‒24 сентября 2017 г.

9.30 ‒ 11.30 Первая сессия

11.30 ‒ 13.00 Перерыв на обед

13.00 ‒ 15.00 Вторая сессия

Его Святейшество Далай-лама будет давать учения преимущественно на тибетском языке.

Учения будут сопровождаться синхронным переводом на английский, латышский и русский и языки.

Комментарии 3
kentavrs1 час назад
А недавно заявлял,что деньги это зло и нужно жить духовной жизнью,а тут маленькая засада-билеты от 30 до 150 париков. Да,даже духовные людишки хотят хорошо есть.
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чел48 минут назад
И что он нам тут будет втирать? Жить в покорности, слушаться властьимущих и не роптать? Да ещё за это и деньги заплатить??
А не пошел бы ты лама.... к себе в Тибет!
Давай, расскажи свои басни нашим зажравшимся и охуевшим от безнаказанности министрам с президентом, вот кому бы их послушать.... А ты и тебе подобные проповедники пустого, всё лезете в караман к простому народу.... Достали!
Пиздуй в свой Тибет и вешай на рога лапшу горным козлам,может больше молока будут давать...
А здесь и своих местных пиздаболов пруд пруди.




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Дима Ланговой1 час назад
Приятно, что приедут два Бориса. Один мужчина, другой женщина.
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