Общество |

На выполнение плана по общественной интеграции на будущий год выделили 7,1 млн евро, сообщили в парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества.

Эти средства предусмотрены на поддержку диаспоры, развитие гражданского общества, укрепление чувства принадлежности к государству.

Пока нельзя говорить о конкретных долгосрочных планах, так как принципы политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции разработаны только на период до 2018 года.

Над планом будет работать межминистерская рабочая группа с участием представителей негосударственных организаций.

Представители министерств также отметили, что при планировании государственной политики по вопросам общественной интеграции необходимо отдельно рассматривать вопросы латышской диаспоры зарубежом.