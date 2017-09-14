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На укрепление чувства принадлежности к Латвии выделили 7 млн евро (16)

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Общество | 14 сентября 2017 года, 10:17

На выполнение плана по общественной интеграции на будущий год выделили 7,1 млн евро, сообщили в парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества.

Эти средства предусмотрены на поддержку диаспоры, развитие гражданского общества, укрепление чувства принадлежности к государству.

Пока нельзя говорить о конкретных долгосрочных планах, так как принципы политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции разработаны только на период до 2018 года.

Над планом будет работать межминистерская рабочая группа с участием представителей негосударственных организаций.

Представители министерств также отметили, что при планировании государственной политики по вопросам общественной интеграции необходимо отдельно рассматривать вопросы латышской диаспоры зарубежом.

Комментарии 16
брек1 час назад
Эти 7 млн. Отдади бы пенсионерам,вот и была бы интеграция!!!
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3хаха55 минут назад
Так бывает, когда пидорасы управляют страной.
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Вопрос55 минут назад
Над планом будет работать межминистерская рабочая группа с участием представителей негосударственных организаций.
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Готов не жалея сил работать на благо народа в такой вот рабочей группе! Ну или в какой-нибудь из многочисленных других подобных.
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