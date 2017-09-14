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Гражданство Латвии получило 24 место в списке гражданств мира. Информация об этом содержится в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners.

При этом негражданство Латвии стоит в списке на 103 месте.

Рейтинг составлялся на основе ряда критериев, таких как наличие безвизового режима с другими государствами, возможности развития человеческого потенциала, масштабы экономики, возможности безвизового проживания за границей.

Обладатели немецкого паспорта, признанного самым выгодным, обладают правом безвизового въезда в 176 стран. В тройку также входят Франция и Дания. Следом за ними идут Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия.

Гражданство Афганистана признано наименее выгодным гражданством в мире.

Граждане Афганистана могут свободно посещать только 24 государства.