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Самое выгодное гражданство в мире: Латвия на 24 месте (+ОПРОС) (4)

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Общество | 14 сентября 2017 года, 11:58

Гражданство Латвии получило 24 место в списке гражданств мира. Информация об этом содержится в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners.

При этом негражданство Латвии стоит в списке на 103 месте.

Рейтинг составлялся на основе ряда критериев, таких как наличие безвизового режима с другими государствами, возможности развития человеческого потенциала, масштабы экономики, возможности безвизового проживания за границей.

Обладатели немецкого паспорта, признанного самым выгодным, обладают правом безвизового въезда в 176 стран. В тройку также входят Франция и Дания. Следом за ними идут Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия.

Гражданство Афганистана признано наименее выгодным гражданством в мире.

Граждане Афганистана могут свободно посещать только 24 государства.

Комментарии 4
алекс2 часа назад
Гражданство то может и выгодное,а вот сама страна выгодна только небольшому .по меркам государства,количеству людей.
Может лучше.чтобы было наоборот.Есть деньги и безвиз не нужен.
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Инфа1 час назад

Да большинство граждан стран лидеров не было за границей никогда) Для кого эти рейтинги?))
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Noname2 часа назад
Какое место бы занимало гражданство Латвии,если бы не гражданам Латвии,не надо было что-бы уехать работать например в Англию куда многие едут,делать визы?Вот когда Латвию выкинут из Евросоюза,тогда посмотрим какое она место будет занимать!
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