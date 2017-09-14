Из-за наводнения закрыт участок региональной дороги в Крустпилсском крае
Общество | 14 сентября 2017 года, 12:33
Закрыт участок региональной дороги P62 Краслава-Прейли-Мадона около Квитайне в Аташиенской волости Крустпилсского края.
Этот участок затопило, на нем велись строительные работы, которые сейчас прекращены.
Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, уже закрыты местные дороги Жигури-Силациемс-Катлеши (V473) около Катлеши в Жигурской волости Вилякского края и Ливзиники-Стиглова (V530) в Межвидской волости Карсавского края.
Объехать закрытые участки можно по муниципальным и лесным дорогам.