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Закрыт участок региональной дороги P62 Краслава-Прейли-Мадона около Квитайне в Аташиенской волости Крустпилсского края.

Этот участок затопило, на нем велись строительные работы, которые сейчас прекращены.

Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, уже закрыты местные дороги Жигури-Силациемс-Катлеши (V473) около Катлеши в Жигурской волости Вилякского края и Ливзиники-Стиглова (V530) в Межвидской волости Карсавского края.

Объехать закрытые участки можно по муниципальным и лесным дорогам.