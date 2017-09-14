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Из-за ремонта моста снимают "замки любви": разыскиваются владельцы (3)

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Фото: forum.net

Общество | 14 сентября 2017 года, 13:33

В связи с ремонтными работами на Бауском шоссе, на мосту через реку Иецава, с моста снимают замки новобрачных. Замки повреждают перила, и те ржавеют.

Все снятые замки будут доступны в Бауском отделе предприятия Latvijas Valsts ceļi на улице Мемелес 3. Часы приема: в понедельник с 9:00 до 12:00, в четверг с 12:00 до 16:00.

Телефон: 63923179.

Уточняется, что замки можно забрать до конца этого года.

Комментарии 3
Диана Лысенко20 минут назад
Их постоянно срезают.... Там и наш тоже есть.... Почему на бастионке, не могут сделать для МОЛОДОЖЕН ❤ Некую конструкцию, например в виде сердца... Что бы на нее
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пен-каменьше минуты назад
ребята,на фига вы придумываете всякие глупости, у кого дома балкон туда замок прикрепите или ещё где-нибудь в своей квартире, ну отойдите от стереотипа,не обезьяничайте
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Zoya Polynova10 минут назад
Только для МОЛОДОЖЕН??? ;)) :)) :))
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