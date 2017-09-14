Из-за ремонта моста снимают "замки любви": разыскиваются владельцы (3)
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Общество | 14 сентября 2017 года, 13:33
В связи с ремонтными работами на Бауском шоссе, на мосту через реку Иецава, с моста снимают замки новобрачных. Замки повреждают перила, и те ржавеют.
Все снятые замки будут доступны в Бауском отделе предприятия Latvijas Valsts ceļi на улице Мемелес 3. Часы приема: в понедельник с 9:00 до 12:00, в четверг с 12:00 до 16:00.
Телефон: 63923179.
Уточняется, что замки можно забрать до конца этого года.
Их постоянно срезают.... Там и наш тоже есть.... Почему на бастионке, не могут сделать для МОЛОДОЖЕН ❤ Некую конструкцию, например в виде сердца... Что бы на нее
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ребята,на фига вы придумываете всякие глупости, у кого дома балкон туда замок прикрепите или ещё где-нибудь в своей квартире, ну отойдите от стереотипа,не обезьяничайте
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Только для МОЛОДОЖЕН??? ;)) :)) :))
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