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В связи с ремонтными работами на Бауском шоссе, на мосту через реку Иецава, с моста снимают замки новобрачных. Замки повреждают перила, и те ржавеют.

Все снятые замки будут доступны в Бауском отделе предприятия Latvijas Valsts ceļi на улице Мемелес 3. Часы приема: в понедельник с 9:00 до 12:00, в четверг с 12:00 до 16:00.

Телефон: 63923179.

Уточняется, что замки можно забрать до конца этого года.