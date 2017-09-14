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"Пи**р!": знаменитый баскетболист переругался с политиком из-за Евробаскета (4)

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Общество | 14 сентября 2017 года, 14:14

На своей странице в Twitter бывший депутат Сейма и Рижской думы Эдгарс Яунупс решил поддержать сборную Латвии по баскетболу после того, как та покинула Чемпионат Европы-2017.

"Сказочные эмоции доставила во время Евробаскета команда. Настоящая гордость, но и болезненно. Единственное, чего не хватало - это немного удачи", - написал Яунупс.

На такой пост в Twitter остро отреагировал латвийский и советский баскетболист Валдис Валтерс.

"Пока такой пи*** как ты, будет у баскетбола, удачи никогда не будет!", - заявил Валтерс.

В свою очередь, ответ Яунупса не заставил себя долго ждать.

"Хорошо, что тебя больше нет. Те ад и ямы мы преодолели и туда больше не вернемся. Примитивность и пустота - прошлое баскетбола. Смирись!", - написал в ответ Яунупс.

Как сообщалось, сборная Латвии вынуждена была проститься с чемпионатом Европы по баскетболу в Стамбуле, проиграв в четвертьфинале турнира Словении со счетом 103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31).

Комментарии 4
алекс2 часа назад
Как то больше всегда верю тем,кто профессионал в своем деле и знает проблемы баскетбола изнутри.
Полмтики давно себя дискредитировали и им верить-себя не уважать.Пусть они хоть трижды бывшие.Потом лезут везде,где можно присосаться к деньгам,не имея опыта и квалификации,как,впрочем,управляют и страной.Методом тыка.
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Рижанин2 часа назад
Итак, свершился первый Латвийский чемпионат на выявление наиболее пид..расного.
Следующие финалисты определятся в общелатвийских соревнованиях
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фанат30 минут назад
Знаю лично Валтерса и помню его выступления.Если он так сказал,значит так и есть ,человек эмоциональный ,но честный и в баскетболе профи уж точно.
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