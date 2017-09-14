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Вылет Латвии с Евробаскета спровоцировал бранную ругань в Twitter

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Общество | 14 сентября 2017 года, 14:14

На своей странице в Twitter бывший депутат Сейма и Рижской думы Эдгарс Яунупс решил поддержать сборную Латвии по баскетболу после того, как та покинула Чемпионат Европы-2017.

"Сказочные эмоции доставила во время Евробаскета команда. Настоящая гордость, но и немного болезненно. Единственное, чего не хватало - это немного удачи", - написал Яунупс.

На такой пост в Twitter остро отреагировал латвийский и советский баскетболист Валдис Валтерс.

"Пока такой пи*** как ты, будет у баскетбола, удачи никогда не будет!", - заявил Валтерс.

В свою очередь, ответ Яунупса не заставил себя долго ждать.

"Хорошо, что тебя больше нет. Те ад и ямы мы преодолели и туда больше не вернемся. Простота и пустота - прошлое баскетбола. Успокойся", - написал в ответ Яунупс.

Как сообщалось, сборная Латвии вынуждена была проститься с чемпионатом Европы по баскетболу в Стамбуле, проиграв в четвертьфинале турнира Словении со счетом 103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31).

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