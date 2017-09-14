Общество |

На своей странице в Twitter бывший депутат Сейма и Рижской думы Эдгарс Яунупс решил поддержать сборную Латвии по баскетболу после того, как та покинула Чемпионат Европы-2017.

Pasakainas emocijas sniedza EČ laikā @basketbols komanda. Patiess lepnums, bet arī tik sāpīgi. Vienīgais, kas pietrūka - mazliet veiksmes. — edgars jaunups (@jaunups) 12 сентября 2017 г.

"Сказочные эмоции доставила во время Евробаскета команда. Настоящая гордость, но и немного болезненно. Единственное, чего не хватало - это немного удачи", - написал Яунупс.

На такой пост в Twitter остро отреагировал латвийский и советский баскетболист Валдис Валтерс.

Kamēr tāds pidars kā Tu būsi pie basketbola,veiksmes nekad nebūs! — Valdis Valters (@GeneralisLV) 12 сентября 2017 г.

"Пока такой пи*** как ты, будет у баскетбола, удачи никогда не будет!", - заявил Валтерс.

В свою очередь, ответ Яунупса не заставил себя долго ждать.

Labi, ka Tevis vairs nav. To elli un bedri esam pārvarējuši un tur neatgriezīsimies. Prastums un tukšums ir @basketbols pagātne. Samierinies — edgars jaunups (@jaunups) 12 сентября 2017 г.

"Хорошо, что тебя больше нет. Те ад и ямы мы преодолели и туда больше не вернемся. Простота и пустота - прошлое баскетбола. Успокойся", - написал в ответ Яунупс.

Как сообщалось, сборная Латвии вынуждена была проститься с чемпионатом Европы по баскетболу в Стамбуле, проиграв в четвертьфинале турнира Словении со счетом 103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31).