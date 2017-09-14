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Депутаты недовольны интересом к их личным накоплениям (10)

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Общество | 14 сентября 2017 года, 15:03

Депутаты недовольны ужесточением норм закона о предотвращении конфликта интересов. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям приостановила поправки к закону, которые в числе прочего предусматривают обязанность указывать в декларациях должностных лиц гражданских супругов и ограничить объем наличных накоплений. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

Поправки, разработанные Министерством финансов, предусматривают также, что должностные лица должны сообщать о крупных сделках в течение месяца, а не только в ежегодной декларации.

Авторы законопроекта считают, что новые нормы повысят доверие общества к должностным лицам, а также позволят более эффективно устранять нарушения и применять ответственность.

Однако, по мнению некоторых организаций, требование указывать в декларации лицо, с которым ведется общее хозяйство, приведет к дополнительным осложнениям, например, для однополых пар.

Источник: la.lv

Комментарии 10
Махир Джалилов1 час назад
Четко указывайте источник накоплений , заплатите налоги и спите спокойно , уважаемые депутаты !
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брек1 час назад
Возмущенны!!! А то ,что у малообеспеченных требуют выписки из банка??? И не дай бог если у них вместо 128.06евро в месяц будет 128.07 евро,то статуса не будет!!! А у этих помимо накплений,то еще кредиты в сотни тысяч евро и как это???
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пен-ка1 час назад
не даёт население спокойно воровать, на ворованное наслаждаться жизнью,ни в чём себе не отказывать. Единственное горе которое омрачает их жизнь то что надо отчитываться, хотя всё равно это никак не влияет на их служебно-вороватую должность
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