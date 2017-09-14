Общество |

Депутаты недовольны ужесточением норм закона о предотвращении конфликта интересов. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям приостановила поправки к закону, которые в числе прочего предусматривают обязанность указывать в декларациях должностных лиц гражданских супругов и ограничить объем наличных накоплений. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

Поправки, разработанные Министерством финансов, предусматривают также, что должностные лица должны сообщать о крупных сделках в течение месяца, а не только в ежегодной декларации.

Авторы законопроекта считают, что новые нормы повысят доверие общества к должностным лицам, а также позволят более эффективно устранять нарушения и применять ответственность.

Однако, по мнению некоторых организаций, требование указывать в декларации лицо, с которым ведется общее хозяйство, приведет к дополнительным осложнениям, например, для однополых пар.

Источник: la.lv