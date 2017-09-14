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Самка кабана по кличке Магоне приятно удивила работников Национального парка "Гауя" в Лигатне. В начале сентября Магоне родила четырех поросят, что совершенно не типично для этого времени года. Об этом пишет издание Nra.lv..

Поросята обычно рождаются весной - с начала марта по середину мая. Этой же весной никто из кабанов не опоросился и работники уже не ожидали приплода, рассказывают сотрудники Национального парка "Гауя".

Дикая свинья стала мамой в первый раз. Своих детенышей Магоне не прячет от глаз работников и посетителей, так как с детства считает людей своими друзьями, отмечает портал.

Маленькие поросята родились полосатые и совсем маленькие, но они быстро растут и учатся быть самостоятельными. Малыши повсюду следуют за мамой, но больше всего они любят играть друг с другом.

Другие кабаны - Лилия, Муса и Гриетиня, которые находятся в одном вольере с Магоне, держат дистанцию с Магоне и ее детенышами. Дамам в солидном возрасте не по нраву такая шумная компания, отмечают сотрудники парка.

Отец поросят кабан Ансис присоединяется к своей семье только во время обеда.

Все желающие могут приехать в Национальный парк "Гауя" и понаблюдать за малышами.

Фото: Skaties.lv