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Во время встречи премьер-министра Мариса Кучинскиса и председателя Сената Канады Джорджа Фьюри должностные лица поддержали идею создания мемориала в память жертв коммунистического режима в Оттаве. Об этом пишет Latvijas Vēstneša portāls.

По словам премьер-министра, мемориал будет служить напоминанием о миллионах жертв, пострадавших от коммунистического режима.

"Создание такого мемориала станет проявлением небольшой исторической справедливости и данью памяти и депортированным жителям Латвии, и тем, кто после Второй мировой войны нашли пристанище в Канаде, спасаясь от новой оккупации и возвращения коммунистического режима", — сказал Кучинскис.

Фото:Ieva Leiniša