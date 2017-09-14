В Канаде откроют мемориал в память депортированным латышам (5)
Общество | 14 сентября 2017 года, 19:50
Во время встречи премьер-министра Мариса Кучинскиса и председателя Сената Канады Джорджа Фьюри должностные лица поддержали идею создания мемориала в память жертв коммунистического режима в Оттаве. Об этом пишет Latvijas Vēstneša portāls.
По словам премьер-министра, мемориал будет служить напоминанием о миллионах жертв, пострадавших от коммунистического режима.
"Создание такого мемориала станет проявлением небольшой исторической справедливости и данью памяти и депортированным жителям Латвии, и тем, кто после Второй мировой войны нашли пристанище в Канаде, спасаясь от новой оккупации и возвращения коммунистического режима", — сказал Кучинскис.
Фото:Ieva Leiniša
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Ведь если бы, все эти жертвы канадского режима, остались в Латвии, наша экономика была бы самой сильной в мире!