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В Канаде откроют мемориал в память депортированным латышам (5)

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Общество | 14 сентября 2017 года, 19:50

Во время встречи премьер-министра Мариса Кучинскиса и председателя Сената Канады Джорджа Фьюри должностные лица поддержали идею создания мемориала в память жертв коммунистического режима в Оттаве. Об этом пишет Latvijas Vēstneša portāls.

По словам премьер-министра, мемориал будет служить напоминанием о миллионах жертв, пострадавших от коммунистического режима.

"Создание такого мемориала станет проявлением небольшой исторической справедливости и данью памяти и депортированным жителям Латвии, и тем, кто после Второй мировой войны нашли пристанище в Канаде, спасаясь от новой оккупации и возвращения коммунистического режима", — сказал Кучинскис.

Фото:Ieva Leiniša

Комментарии 5
ну и ну1 час назад
Сначала эти чудо-патриоты сбежали с немецкими войсками или без них,а потом стали жаловаться и корчить из себя очередных жертв.А где эти обиженные были раньше,хотя бы в 1991 году.Ума не было и нет,зато процветает нацизм и национализм.
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Вон оно как, Смёныч1 час назад
коммунистического режима в Оттаве...
Потребовать с Канады 100-500 мильярдов компенсации!
Ведь если бы, все эти жертвы канадского режима, остались в Латвии, наша экономика была бы самой сильной в мире!
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Юра1 час назад
Сплошной рак головного мозга англосаксов с их прихвостнями.
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