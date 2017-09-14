Кабан залез своим рылом в окно к водителю
Общество | 14 сентября 2017 года, 21:15
Мужчина встретил большую семью кабанов, которая не побоялась к нему приблизиться. Об этом пишет издание Nra.lv.
Пользователь социальной сети Facebook Кристапс Калванс на своей странице выложил видео, на котором видно, как к нему подходит большое семейство кабанов. Причем, как кабан, так и поросята ведут себя очень смело.
Кальванс пишет, что взрослый кабан не побоялся приблизиться к его автомобилю. Затем он вместе с поросятами продолжил свой путь.