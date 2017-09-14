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Мужчина встретил большую семью кабанов, которая не побоялась к нему приблизиться. Об этом пишет издание Nra.lv.

Пользователь социальной сети Facebook Кристапс Калванс на своей странице выложил видео, на котором видно, как к нему подходит большое семейство кабанов. Причем, как кабан, так и поросята ведут себя очень смело.

Кальванс пишет, что взрослый кабан не побоялся приблизиться к его автомобилю. Затем он вместе с поросятами продолжил свой путь.