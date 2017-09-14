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Twitter спорит: нужен ли школьникам экзамен по латышскому языку? (1)

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Общество | 14 сентября 2017 года, 19:04

Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что в рамках реформы по содержанию образования в латвийских школах могут отказаться от отдельного экзамена по государственному языку.

Театральный критик Сильвия Радзобе обещает протестовать, если экзамен по латышскому будет отменен.

"Если Минобразования отменит экзамен по латышскому, я как бывший учитель по латышскому языку выйду с протестом к дверям министерства, потому что наша земля - Латвия!", - пишет она.

Пользователь Каспар готов сдаться.

"Мне кажется, что экзамен по латышскому языку можно спокойно отменять. В большей заднице этот язык уже не будет", - пишет он.

Предприниматель Айнар Брувелис иронизирует над необходимостью государственного языка.

"Логическая установка. Без латышского языка в Латвии можно выжить...", - пишет он.

Против отмены экзамена по латышскому языку выступает научный энтузиаст Вентс Звайгзне.

"Мне кажется, что освоение письменного латышского языка уже сегодня во многих местах, мягко говоря, хромает. Я говорю о школах с латышским языком обучения", - пишет он.

"Отмена экзамена в 9-м классе эту ситуацию не поправит. Если действительно все предусмотрено так, как написано, то считаю это угрозой для латышской государственности", - добавляет Звайгзне.

Директор Рижской Юглской средней школы Айя Мелле указывает, что пока это предложение находится на уровне рассмотрения.

"Еще есть время, пока что все на уровне дискуссии", - пишет она.

Проект Государственного центра содержания образования поддерживает переводчик Алдис Лаузис.

"Латышский язык действительно только выиграет, если владение им будет проверяться (но реально, а не формально) на каждом экзамене (в том числе по английскому)", - пишет он.

Исследователь Латвийского университета Калвис Апситис считает, что школьники должны понимать задания, которые им даются.

"Я ЗА экзамен по латышской грамматике - однако его содержание должно заставлять ребенка думать, а не просто пережевывать то, что придумали методисты", - пишет он.

Фермер Валтерс Митанс указывает на другие проблемы.

"Насчет экзамена ничего не скажу, но количество часов латышского языка в школах сегодня слишком большое", - пишет он.

Противоположного мнения придерживается пользователь Элза.

"Я думаю, что уроки латышского и экзамены должны быть еще более строгими, потому как многие молодые люди пишут с ошибками, даже в СМИ", - считает она.

На пробелы в знаниях латышского языка указывает и судья Верховного суда Рудите Видуша.

"Образованные молодые люди часто ставят запятые по правилам английского, а не латышского языка. То же самое в новостных текстах. Не надо отказываться от экзамена", - пишет она.

Специалист по общественным отношениям Кришс Элертс высказывает свое мнение.

"Я бы лучше хотел, чтобы у моего сына через 15 лет был обязательный экзамен по программированию, а не по латышскому языку, но, кажется, я в меньшинстве", - пишет Элертс.

С ним не согласен PR-специалист Гинтс Кнокс.

"Хорошо, что в меньшинстве", - пишет он.

Напомним, как ранее сообщила газета Neatkarīgā Rīta Avīze, в 2021/2022 учебном году девятиклассники уже не будут сдавать экзамен по латышскому языку, при этом отдельная проверка знаний английского языка останется.

Между тем, как радио Baltkom сообщил директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс, один из вариантов изменения содержания образования предусматривает нововведения в экзаменационной системе Латвии, но это не предусматривает отказ от экзамена по латышскому языку.

Комментарии 1
кот2 минуты назад
Nsfig ваяг!
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