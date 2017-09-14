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Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что в рамках реформы по содержанию образования в латвийских школах могут отказаться от отдельного экзамена по государственному языку.

Театральный критик Сильвия Радзобе обещает протестовать, если экзамен по латышскому будет отменен.

"Если Минобразования отменит экзамен по латышскому, я как бывший учитель по латышскому языку выйду с протестом к дверям министерства, потому что наша земля - Латвия!", - пишет она.

Ja IM atcels latviešu valodas eksāmenu, es kā bijusī latv. val. skolotāja protestējot pieķēdēšos pie IM durvīm, jo mūsu zeme Latvija! — Silvija Radzobe (@SilRa_A) 13 сентября 2017 г.

Пользователь Каспар готов сдаться.

"Мне кажется, что экзамен по латышскому языку можно спокойно отменять. В большей заднице этот язык уже не будет", - пишет он.

Man jau arī šķiet, ka latv. val. eksāmenu var mierīgi atcelt. Lielākā pakaļā jau nebūs tā valodiņa varis. — Kaspars (@cxubrix) 13 сентября 2017 г.

Предприниматель Айнар Брувелис иронизирует над необходимостью государственного языка.

"Логическая установка. Без латышского языка в Латвии можно выжить...", - пишет он.

Loģisks uzstādījums. Bez latviešu valodas Latvijā var iztikt...https://t.co/yLHZwfRrJD — Χάρων (@ainarsbr11) 13 сентября 2017 г.

Против отмены экзамена по латышскому языку выступает научный энтузиаст Вентс Звайгзне.

"Мне кажется, что освоение письменного латышского языка уже сегодня во многих местах, мягко говоря, хромает. Я говорю о школах с латышским языком обучения", - пишет он.

Manuprāt, latviešu rakstu valodas apguve daudzviet jau tagad ir, pieklājīgi izsakoties, pavāja. Runāju par skolām ar latviešu mācību valodu. — Vents Zvaigzne (@Vents_Zvaigzne) 13 сентября 2017 г.

"Отмена экзамена в 9-м классе эту ситуацию не поправит. Если действительно все предусмотрено так, как написано, то считаю это угрозой для латышской государственности", - добавляет Звайгзне.

Eksāmena atcelšana 9. klasē šo stāvokli neuzlabos. Ja tiešām iecerēts tā, kā uzrakstīts, tad uzskatu to par draudu Latvijas valstiskumam. — Vents Zvaigzne (@Vents_Zvaigzne) 13 сентября 2017 г.

Директор Рижской Юглской средней школы Айя Мелле указывает, что пока это предложение находится на уровне рассмотрения.

"Еще есть время, пока что все на уровне дискуссии", - пишет она.

Vēl ir laiks, jo šobrīd vēl diskusiju fāze — Aija Melle (@AijaMelle) 13 сентября 2017 г.

Проект Государственного центра содержания образования поддерживает переводчик Алдис Лаузис.

"Латышский язык действительно только выиграет, если владение им будет проверяться (но реально, а не формально) на каждом экзамене (в том числе по английскому)", - пишет он.

Latviešu valoda tiešām vairāk iegūtu, ja tās prašanu pārbaudītu (bet reāli, nevis formāli!) ikvienā eksāmenā (arī angļu valodas eksāmenā)... — Aldis Lauzis (@AldisLauzis) 14 сентября 2017 г.

Исследователь Латвийского университета Калвис Апситис считает, что школьники должны понимать задания, которые им даются.

"Я ЗА экзамен по латышской грамматике - однако его содержание должно заставлять ребенка думать, а не просто пережевывать то, что придумали методисты", - пишет он.

Esmu PAR eksāmenu lv gramatikā - tomēr tā saturam ir jārosina bērnu spēja domāt, nevis tikai atgremot, ko priekšmeta metodiķi izdomājuši. — Kalvis Apsītis (@apsitisk) 14 сентября 2017 г.

Фермер Валтерс Митанс указывает на другие проблемы.

"Насчет экзамена ничего не скажу, но количество часов латышского языка в школах сегодня слишком большое", - пишет он.

Par eksāmenu viedokļa nav, bet šobrīd skolās latv. val. stundu skaita proporcija ir daudz par lielu. — Valters Mitans (@viuksmp) 14 сентября 2017 г.

Противоположного мнения придерживается пользователь Элза.

"Я думаю, что уроки латышского и экзамены должны быть еще более строгими, потому как многие молодые люди пишут с ошибками, даже в СМИ", - считает она.

Manuprāt, latviešu valodas mācībām un eksāmenam būtu jābūt vēl stingrākiem, jo daudzi jaunieši raksta kļūdaini, pat medijos. — elza (@elzariga) 13 сентября 2017 г.

На пробелы в знаниях латышского языка указывает и судья Верховного суда Рудите Видуша.

"Образованные молодые люди часто ставят запятые по правилам английского, а не латышского языка. То же самое в новостных текстах. Не надо отказываться от экзамена", - пишет она.

Labi izglītoti jaunieši komatus bieži liek pēc angļu, ne latviešu valodas noteikumiem. Tas pats ziņu tekstos. Nevajag atteikties no eksāmena — Rudīte Vīduša (@RuditeV) 14 сентября 2017 г.

Специалист по общественным отношениям Кришс Элертс высказывает свое мнение.

"Я бы лучше хотел, чтобы у моего сына через 15 лет был обязательный экзамен по программированию, а не по латышскому языку, но, кажется, я в меньшинстве", - пишет Элертс.

Es labāk gribētu,ka man dēlam pēc 15 gadiem ir obligātais eksāmens programēšanā, ne latviešu valodā,bet laikam esmu mazākumā. — Krišs Ēlerts (@krisselerts) 14 сентября 2017 г.

С ним не согласен PR-специалист Гинтс Кнокс.

"Хорошо, что в меньшинстве", - пишет он.

Labi, ka mazākumā. — Gints Knoks (@Knoks) 14 сентября 2017 г.

Напомним, как ранее сообщила газета Neatkarīgā Rīta Avīze, в 2021/2022 учебном году девятиклассники уже не будут сдавать экзамен по латышскому языку, при этом отдельная проверка знаний английского языка останется.

Между тем, как радио Baltkom сообщил директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс, один из вариантов изменения содержания образования предусматривает нововведения в экзаменационной системе Латвии, но это не предусматривает отказ от экзамена по латышскому языку.