Общество |

В среду около 12:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию от Службы неотложной медицинской помощи о молодой матери, находящейся под воздействием наркотических веществ. У женщины на руках был младенец, сообщает Riga.lv.

Прибывшим на место полицейским медики рассказали, что получили информацию от прохожей, которая заметила спящую на скамейке мать с маленьким ребенком.

Женщина поспешила к малышу, взяла его на руки и вызвала "скорую". Во время проверки данных выяснилось, что женщина недавно вышла из тюрьмы и находится под надзором полиции. В день происшествия женщина должна была прийти и отметиться, но вместо этого она употребляла наркотики.

Медики сообщили, что осмотрели и мать, и ребенка. Госпитализация никому не требовалась. На момент приезда полиции женщина уже очнулась и ее доставили в Госполицию для дальнейших процессуальных действий, а малыша отвезли к ее сестре.

Материалы дела переданы отделу профилактики Детских правонарушений РМП и Рижскому сиротскому суду.